Кремль прокомментировал заявление Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее появилось заявление Дональда Трампа о том, что телефонный разговор с Владимиром Путиным касался урегулирования конфликта на Украине. На уточняющий вопрос журналистов, сколько раз общались главы государств, он ответил: «Я лучше промолчу». При этом глава США отметил, что Владимир Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать».

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Ольга Сурикова

Фото: kremlin.ru