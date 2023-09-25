В результате ударов возмездия повреждена гостиница «Одесса»

Этой ночью ВС РФ нанесли удары дронами и ракетами по объектам в Украине, в ходе которых была повреждена знаменитая гостиница «Одесса» в одноименном городе.

Сообщается, что гостиница давно не функционирует. Украинские власти утверждают, что здание получило повреждения после сбития ракеты.

По данным ряда СМИ России, на территории гостиницы располагались украинские военнослужащие.

Гостиница была построена в двухтысячные и стала одним из символов города. Однако из-за низкого спроса и безалаберного управления стояла невостребованной с 2011 года.

Напомним, 22 сентября ВСУ нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.