В Севастополе демонтируют поврежденные части штаба ЧФ

Сегодня, 25 сентября, севастопольцев взволновал громкий глухой звук, раздавшийся в центре Севастополя.

Оданко он был последствием не работы ПВО или учений, а раздался в результате демонтажных работ в здании штаба Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва», — сообщил губернатор.

Будут ли повторятся контролируемые подрывы власти города не уточнили.

Напомним, 22 сентября ВСУ нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.