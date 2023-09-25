В Севастополе демонтируют поврежденные части штаба ЧФ

Город Спецоперация в Украине
25-09-2023
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Сегодня, 25 сентября, севастопольцев взволновал громкий глухой звук, раздавшийся в центре Севастополя. 

Оданко он был последствием не работы ПВО или учений, а раздался в результате демонтажных работ в здании штаба Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва», — сообщил губернатор.

Будут ли повторятся контролируемые подрывы власти города не уточнили.

Напомним, 22 сентября ВСУ нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. 

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