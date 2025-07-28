Где отметил День ВМФ президент России

Как уже сообщалось, в Санкт-Петербурге было принято решение отменить парад в честь Дня ВМФ из соображений безопасности.

Около полудня по Неве на патрульном катере «Раптор» прошел президент России Владимир Путин. На нем президент ежегодно принимает военно-морской парад. Верховный главнокомандующий прибыл к Адмиралтейству, где его ждал почетный караул.

Президент посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца, а также в Кронштаде провел встречу с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович»

На видео — встреча Путина с членами экипажа фрегата «Адмирал Григорович».

За этот день над Ленобластью уничтожили 51 БПЛА.

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Ольга Сурикова