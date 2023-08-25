Илья Журавлев: Наша главная задача – помочь участникам СВО и членам их семей

Вот уже почти полтора года наша страна проводит специальную военную операцию на Украине, главной целью которой является защита России и всего мира от фашизма, правящего бал в Киеве.

В борьбе с неонацистами из киевского правительства и их приспешниками Россия столкнулась со многими трудностями: экономическими санкциями, давлением стран Запада, поддержкой Украины со стороны НАТО. Однако тяжелее всего тем, кто сражается с коричневой чумой XXI века непосредственно на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем.

С первых дней специальной военной операции помогать бойцам, членам их семей и жителям новых территорий начали в Севастопольском отделении ЛДПР.

О том, чем помогают партийцы и депутаты из фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя нашим бойцам и, что в планах у реготделения, «Севкор» побеседовал с координатором СГО ЛДПР, вице-спикером заксобрания Ильей Журавлевым.

— Какие меры были предложены вами и вашими коллегами, направленные на помощь и поддержку участников СВО?

— Сразу после начала СВО мы вместе с нашими коллегами по заксобранию и правительством Севастополя во главе с губернатором Михаилом Развожаевым приступили к разработке регионального законопроекта о мерах поддержке участников СВО и членов их семей. В итоге наш региональный закон получился одним из самых полных в стране, сегодня многие регионы берут на вооружение наш опыт и внедряют его у себя.

В частности, наш субъектовый закон предполагает компенсацию оплаты ЖКХ в размере 50%, прием детей в детские сады в первоочередном порядке и освобождение от уплаты за их посещение, обеспечение детей бесплатно горячим питанием во всех школах и детсадах города, предоставление путевок в детские лагеря, предоставление земельных участков, получение бесплатной юридической помощи, содействие в трудоустройстве, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное нахождение в группах продленного дня в школах, бесплатное соцобслуживания на дому, для тех, кто в этом нуждается и 1 млн единовременная выплата семьям погибших.

Хочу подчеркнуть, что на этом работа депутатского корпуса в части поддержки участников СВО и членов их семей не ограничивается мы намерены и дальше расширять список мер поддержки и внедрять новые.

— Нам известно, что партийцы организовали цех по пошиву амуниции для участников СВО, можете рассказать об этом?

— Действительно мой коллега по фракции в заксобрании Андрей Куринов организовал «Центр Помощи Участникам Боевых Действий и Специальных Операций Автономной Некоммерческой организации «Гарнизон», занимающейся пошивом разгрузок для наших военных.

Все началось с того, что Андрей Владимирович вместе с друзьями поехал на фронт, привез оборудование, амуницию, продукты для наших бойцов. Сами бойцы ему рассказали, что им не хватает определенных видов амуниции и тогда возникла идея организовать цех по пошиву разгрузок, которых так остро не хватает на передовой.

При этом АНО «Гарнизон» помимо производства, передает нашим бойцам на передовую экипировку, броню, снаряжение. Сейчас в связи с обострением ситуации на фронте, в частности, на Запорожском направлении, возросла необходимость в поставке медикаментов. Поэтому сейчас АНО «Гарнизон» делает важный акцент именно на поставку медикаментов. Очередную партию волонтеры во главе с Андреем Владимировичем уже отвезли на минувших выходных и планируем и дальше помогать ребятам. Нужны в первую очередь индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, кровоостанавливающие препараты.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий лично отметил работу севастопольских «Швейбатов», поблагодарив Андрея Куринова за ответственный подход к такой нелегкой и важной задаче.

Стоит отметить, что работа АНО «Гарнизон» финансируется исключительно за счет привлечения частных средств, активно помогаем мы – депутаты заксобрания, партийцы.

— Помимо пошива амуниции партийцы оказывают колоссальную помощь нашим военным расскажите об этом поподробнее?

— На самом деле для нас самих стало приятной неожиданностью с каким энтузиазмом люди откликнулись на наш призыв помогать бойцам. При том помогают кто, чем может, очень активны жители сельской зоны. Здесь и передают овощи и фрукты, делают консервацию, домашнюю тушенку, плетут маскировочные сети, делают домашнее сало, пекут печенье и сладости.

Всю эту работу координирует на базе общественной приемной партии на Большой Морской депутат заксобрания, заместитель координатора реготделения Артем Гордиенко.

Особенно активны партийцы в селе Хмельницком. Здесь усилиями наших женщин создано целое производство продуктов и вещей, необходимых для бойцов на передовой.

У нас есть партиец Юрий Дубков, который не так давно передал для полевой кухни 200 кг овощей.

Другая активистка Людмила Харченко, чтобы порадовать бойцов, изобрела особый рецепт розового варенья и варит его для них.

Наши активистки вяжут носки и другие теплые вещи, вообще, конечно, в такие тяжелые минуты, мы убеждаемся, насколько добры, отзывчивы и бескорыстны русские люди.

— У вас на базе партии существует волонтерский центр «Твори добро», какой работой он занимается?

— Это действительно замечательная инициатива наших партийцев. Его возглавляет лидер молодежной организации ЛДПР в Севастополя Борис Этенко, в работе ему очень сильно помогает его мама, координатор Ленинского отделения Виктория Этенко. Так что у нас целая династия партийцев, которые все силы и время отдают помощи людям.

До начала СВО фонд занимался помощью многодетным, малообеспеченным, детям-сиротам. Теперь все эти направления остались, конечно, но на первое место вышла помощь бойцам на передовой и жителям прифронтовых территорий, а также переселенцам из новых территорий.

Фонд занимается сбором и передачей продуктов, канцелярии, одежды, средств гигиены. Помимо этого, для бойцов на передовой также передают необходимое оборудование, экипировку, окопные свечи, маскировочные сети и многое другое.

— Насколько нам известно партийцы помогают бойцам не только физически, но и духовно, в частности, выступая с концертами на передовой?

— Среди наших партийцев есть очень заслуженный человек, общественный и политический деятель Сергей Абрамович Бурштейн. В свое время он стоял у истоков создания партийной организации в Севастополе.

Сергей Абрамович еще и талантливый музыкант. Буквальных с первых дней СВО он начал ездить на фронт и выступать с концертами перед нашими бойцами. На сегодня он выступал уже и в Запорожской области, и в Мариуполе, и в Донецке.

Особо дружеские отношения у Сергея Абрамовича сложились с штурмовым казачьим батальоном «Таврида». Ребятам из батальона он посвятил несколько песен.

Буквально недавно партиец вернулся с Донбасса, где выступал со своими авторскими песнями, посвященными СВО, перед бойцами, медиками, волонтерами.

Уверен подобная моральная, творческая поддержка не менее важна, чем материальная.

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба СГО ЛДПР