В районе Мекензиевых гор нашли останки 17 красноармейцев

Пока идентифицировать бойцов не представляется возможным

Севастопольские поисковики нашли захоронения времён Великой Отечественной войны в районе Мекензиевых гор. В них уже обнаружили останки 17 бойцов, и работы ещё продолжаются. Останки были обнаружены поисковиками объединения «Крым-Севастополь-поиск», говорится в сюжете телеканала «НТС».

Поисковики регулярно проводят раскопки в этом районе, ведь там разворачивались ключевые сражения периода Обороны Севастополя. В декабре 1941 года, во время второго наступления на город, противник направил главный удар именно через Мекензиевы горы.

«В этом районе – 17-й квартал Мекензиевых гор – мы работаем уже несколько лет. Всегда здесь есть результаты. В основном, это бойцы 79-й отдельной морской стрелковой бригады, которые погибли или в декабрьских боях 41-го года, или потом эта же бригада отступала здесь в июне 42-го», – рассказал руководитель поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» Андрей Могила.

В этот раз, как сообщается, отряд «Севастополь» обнаружил на Мекензиевых горах две землянки: сначала они были жилыми, а после – в них похоронили бойцов. Обнаружить захоронение помогло жестяное ведро. Наткнувшись на него, поисковики продолжили рыть землю и обнаружили останки бойцов.

При этом в землянке не были обнаружены личные вещи погибших, поэтому идентифицировать их пока не получается. Однако есть предпосылки предполагать, что здесь нашел свой последний приют пулеметный расчет – у одного из бойцов обнаружены специальные ключи для ремонта и обслуживания пулемёта «Дегтярёва пехотный». Также на одном из ребят нашли лейтенантский кубарь и комсомольский билет, но его прочитать пока не удаётся.

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Отряд продолжит раскопки на Мекензиевых горах, а в апреле здесь расположится один из поисковых лагерей в рамках акции «Вахта памяти» – ежегодно её участники по всей стране ищут останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Севастопольские поисковики из объединения «Долг» нашли захоронение мирных жителей города времён Великой Отечественной войны. Раскопки шли в районе Максимовой дачи.

Фото: скриншот сюжета nts-tv.com

Ольга Сурикова