На площади Нахимова парковка будет ограничена 7 и 8 марта

Ограничения будут временные

Ограничения парковки на площади Нахимова в Севастополе вводятся на предстоящих выходных в связи проведением праздничных мероприятий, посвящённых Международному женскому дню. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«На выходных вводится временное ограничение парковки на пл. Нахимова. Стоянка и въезд на площадь Нахимова будут запрещены с 7 марта и до окончания мероприятия 8 марта», – указано в сообщении.

Департамент транспорта приносит автомобилистам извинения за временные ограничения.

Напомним, 8 марта на площади Нахимова состоится «Белый концерт», посвящённый празднованию Международного женского дня.

Ольга Сурикова