Дома севастопольцев, построенные на охранной зоне коллектора, оказались в зоне подтопления

Сотрудники водоканала продолжают ликвидировать последствия

В Севастополе в районе Голубой бухты из-за аварии на канализационном коллекторе чуть не снесло жилые дома потоком нечистот. Однако владельцы этих домов сами спровоцировали эту ситуацию.

Как сообщили «Севкору» жители ТСН СТ «Сатурн» бухты Казачьей, проживающие на аллее Защитников 35-й батареи, ЧП произошло 12 апреля из-за аварийности коллектора. По их словам, вода из коллектора пробила себе новое русло и подтопила два дома на аллее, 17а и 17б.

При этом жильцы подчеркнули, что эти дома построены на охранной зоне коллектора, а соответственно, незаконно.

«Этого быть не должно. Эти дома построены незаконно и чего быть не должно. Мы хотим обратить внимание на это правительства Севастополя», — рассказала нашему изданию жительница СТ Ольга.

Более того, один из жителей СТ, проживающий также на аллее Защитников 35-й батареи, рассказал, что он неоднократно направлял в севастопольский «Водоканал» и в правительство города письма о том, что в охранной санитарной зоне коллектора идет строительство дома, он предупреждал, что еще три года назад коммунальные сети были повреждены, и уже тогда предвидел возможные серьезные последствия.

На что из «Водоканала» он регулярно, с 2019 года, получал письма, в которых говорилось, что действительно на этой территории не должно быть никаких строений и даже высаживать деревья нельзя в радиусе 5 метров от коллектора.

При этом собственника участка на аллее 17а руководство предприятия уведомляло о запрете на строительство в охранной зоне канализационной сети, ему предписывалось ее освободить.

И в случае возникновения аварийной ситуации на канализационном сбросном коллекторе ГУПС «Водоканал» снял с себя всю ответственность за причинение материального ущерба, а благоустройство территории после устранения аварии перекладывалось на хозяина участка.

Напомним, в Севастополе в поселке Любимовка залило новый сквер.

Ольга Сурикова