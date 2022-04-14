Развожаев дал поручение по спасению сквера в Любимовке от воды и вандалов

Недавно на месте сквера образовалось озеро

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал оценить последствия подтопления нового сквера в поселке Любимовка в районе ул. Софьи Перовской.

Он рассказал, что на этой территории всегда была проблема с грунтовыми водами и при проектирование эту проблему учитывали, но первые дожди показали недоработки.

«Сделали небольшое искусственное озеро и дренажную систему. Из озера вода должна уходить в канал. Но из-за дождей, как вы видели сквер на днях превратился в «озеро», — отметил глава города.

Он дал поручение Севприроднадзору почистить канал, куда должна уходить вода. Развожаев подчеркнул, что это должны были сделать заранее и без его поручений.

А департаменту транспорта поручено построить отводной лоток на дороге.

«Вандалы уже испортили несколько скамеек в новом сквере. Поручил Горхозу отработать этот вопрос с Департаментом цифрового развития — установить камеры и включить их в систему «Безопасный город». А районным властям — организовать казачий патруль», — добавил губернатор.

Ольга Сурикова