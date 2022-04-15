В Севастополе снесут незаконные пристройки к ресторану «Лесной» на Сапун-горе

Владелец еще может сам это сделать

Правительство Севастополя приняло решение о сносе двух незаконных построек на территории рекреационного комплекса «Лесной», который находится вблизи Сапун-горы.

Докладчик по данному вопросу директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что собственнику передавался в пользование земельный участок площадью 0,8 га до 1 января 2024, в том числе для строительства ресторана и рекреационной площадки.

На сегодня, отметил он, на северной части участка появились одноэтажные капитальные объекты. Площадь застройки одного из них приблизительно 40 кв.м и используется как продуктовый магазин, площадь второго — 60 кв.м.

Горлов подчеркнул, что на возведение этих самовольных строений разрешительная документация не выдавалась.

Правительством было поддержано решение комиссии о сносе этих объектов. Владельцу дано три месяца для того, чтобы самостоятельно ликвидировать незаконные строения.

Кроме того, глава горхоза сообщил, что за два года его ведомством было демонтировано около 700 объектов из 1200, по которым были приняты решения о сносе.

Ольга Сурикова