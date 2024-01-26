В районах, пострадавших от поводка, работают комиссии по оценке ущерба

В тех местах Севастополя, где из-за обильных осадков и резкого подъёма грунтовых вод затопило дома, продолжают работать комиссии, которые фиксируют нанесённый стихией ущерб; на сегодняшний день они составили около 30 протоколов, работа продолжается.

Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Я поручил возглавить комиссию первого заместителя Алексея Николаевича Парикина. Предусмотрено выделение средств из резервного фонда. Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки», — отметил градоначальник.

Спасательная служба Севастополя совместно с МЧС продолжают оказывать адресную помощь людям. Как я уже говорил, спасатели помогали местным жителям вынести имущество, откачивали воду из домов, сейчас просушивают дома тепловыми и газовыми пушками.

Всего для оказания помощи людям привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.

Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок.

Спасательная служба Севастополя, управление МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности. В случае происшествия звоните по номерам 101 и 112.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в результате паводка в Севастополе произошло подтопление домов в нескольких населенных пунктах: село Черноречье, СНТ «Сахарная головка», село Штурмовое.

Фото: ТГ-канал губернатора Севастополя