В Севастополе пройдут первые фиджитал игры

В новом фиджитал-центре на улице Колобова 28 января стартуют первые игры, объединяющие классические и цифровые виды спорта.

Дисциплины:

CS2 + Лазертаг (общий зачет)

DOTA 2 + ОФП (общий зачет)

ПРИЗЫ:

1 место – Поездка в Казань для всей команды.

2 место – 1000 рублей на клубный аккаунт CYBERSET.

3 место – 500 рублей на клубный аккаунт CYBERSET.

Чтобы участвовать в турнире, необходимо:

1. Подать заявку на участие. Регистрация до 27 января.

2. Принять участие могут жители Севастополя

(прописка или вид на жительство, обучающиеся ВУЗов, СУЗов).

3. Команде в полном составе прибыть на жеребьевку

Регистрация ТУТ.