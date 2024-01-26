В Севастополе пройдут первые фиджитал игры

В новом фиджитал-центре на улице Колобова 28 января стартуют первые игры, объединяющие классические и цифровые виды спорта.
Дисциплины:
CS2 + Лазертаг (общий зачет)
DOTA 2 + ОФП (общий зачет)
ПРИЗЫ:
1 место – Поездка в Казань для всей команды.
2 место – 1000 рублей на клубный аккаунт CYBERSET.
3 место – 500 рублей на клубный аккаунт CYBERSET.
Чтобы участвовать в турнире, необходимо:
1. Подать заявку на участие. Регистрация до 27 января.
2. Принять участие могут жители Севастополя
(прописка или вид на жительство, обучающиеся ВУЗов, СУЗов).
3. Команде в полном составе прибыть на жеребьевку
Регистрация ТУТ.