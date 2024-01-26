На днях севастопольцев ожидает массовое отключение света

Севастопольэнерго информируют севастопольцев, что 29 января во многих районах города в период с 09:00 до 17:00 будут происходить отключения электроэнергии на 1-1.5 часа.

Причина — выполнение неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.

Света не будет по следующим адресам:

СТ Ветеран, 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27, 53;

ТСН СТ Лесная Поляна, 1;

СТ-Топливник, 28, 44, 60, 78, 79/59

СТ Лесная поляна, 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120-, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 102, 109, 1;

ул. Погорелова, 83/186, 83/62, 83/115, 83/107;

СТ Медик-2-А, 27

с. Гончарное

КСП «Красный Октябрь», 170, 248, 256, 288, 306, 310-312, 31, кад. 279, кад. 281, 141, 243, 275, 27;

ул. Раздольная, 10-12

ул. Приозёрная, 2-4, 8, 1-3;

ул. Концевая, 4, 8-10, 11;

ул. Мягкого, 18-22;

ул. Раздольная, 4, 20-22

с. Орлиное

ул. Каштановая, 2-22, 1-25;

ул. Молодежная, 12-24, 32, 1, 27;

ул. Предгорная, 2-А, 14-А, 2-22, 1-23

с. Передовое

ул. Камышовая, 6, 12, 3-5, 11-13;

ул. Нагорная, 28-а/1, 18-А, 4, 8, 14, 24-26, 30, 7, 47-49, 53, 759;

пер. Нагорный, 22-а, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-а, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 759;

ул. Приклубная, 6-А, 6-8, 12, 9-А, 15-Б, 9-17;

ул. Нагорная, 16-а, 28-а/1, 20, 758, 31-Б, 19-В, 21-А, 21-Б, 11-13, 19-3;

ул. Западная, 21;

ул. Водопадная, 14-а, 16-а, 19, 1, 15-17;

ул. Майская, 1;

пер. Ручейный, 2-8, 1-3;

ул. Майская, 10 , 6-А, 6, 11;

ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-а, 1, 9;

пер. Нагорный, 21-А, 19-А, 37;

ул. Светлая, 6, 3-5;

пер. Тихий, 4, 1;

ул. Морская, 6-10;

ул. Морская, 10

с. Озерное

ул. Братьев Дельяновых, 2-16, 1-11;

ул. Вилина, 2-10, 5;

ул. Водоканальная, 6-А, 2-А, 2-ж;

ул. Аллы Оношко, 4-в, 10-г, 8-а, 2/1, 12-14, 465

ТСН Металлист, 594-А, 597-А, 588, 597-А, 567, 595;

ул. Монастырское шоссе, 59/13

ул. Каменная, 28-б, 28;

пер. Каменный,2

ул. Коробкова, 10-А, 4-6, 1-19;

ул. Гражданская, 4-А, 2-14;

ул. Макаренко, 2-4, 1-7;

ул. Нины Ониловой, 45-1, 39-41, 45-49;

ул. Олега Кошевого, 16-22, 28-30;

ул. Пархоменко, 6;

ул. Николая Музыки, 29

ул. Котляревского, 10

пр. Косогорный, 1-а, 1-3, 15;

ул. Маршала Бирюзова, 2-30, 34-36;

ул. Николая Саввы, 2-34, 1-33;

ул. Николая Музыки, 61-95;

про. Коробкова, 62-92, 63-91;

ул. Ватутина, 88-А, 86-92, 55-Б, 55-В, 57-63;

про. Короленко, 6-10

ул. Коммунистическая, 91-99;

ул. Сибирская, 5/1, 2-10, 1-15;

ул. Черноморская, 20/1, 30-Б, 18-34;

ул. Галины Петровой, 11-27

ТСН Фрегат, 112-А, 4-8, 12, 22, 34, 46, 54, 72-74, 9-11, 15-19, 23, 29-31, 43, 47, 65, 7;

ТСН Слип, 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12

ул. Сапфирная, 2-В, 8, 30, 806, 43-А, 11-а, 45-а, 45-Б, 9-А, 65/61;

ул. Согласия, 20-30, 34, 38-40, 44-54, 58, 19-25, 29-33, 37;

ул. Сапфирная, 55, 61-63;

ул. Агатовая, 4, 12, 24-28, 1, 55, 69-71;

ул. Согласия, 6-10, 14-20, 1, 5-11;

ул. Агатовая, 8-12, 16-20, 24-28, 32, к. 681, 3, 33, 55;

ул. Яхонтовая, 2, 8-34, 1, 15-35;

ул. Согласия, 35;

ул. Эдельвейсовая, 37;

СТ-Медик-7, 1, 7, 18-20, 24, 28

пер. Знойный, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27;

ул. Майская, 16-А, 20, 28, 7-9, 27;

СНТ Рыбак-5, 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 2, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 20;

ул. Апрельская, 18-А, 6, 24-26, 3;

ул. Июньская, 20, 9, 21;

ул. Августовская, 20, 24, 29-А

с. Тыловое

ул. Севастопольская, 6, 5;

ул. Лесная, 2-4, 1-А, 1-7;

ул. Стахановская, 121, 119