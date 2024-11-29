В прокуратуре в Севастополе проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

В прокуратуре Севастополя состоялась рабочая встреча по вопросам ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости.
«В преддверии наступающих новогодних праздников на территории Российской Федерации отмечен рост стоимости хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, рыбы, молочной продукции и иных товаров. В этой связи в ходе встречи внимание представителей наиболее крупных торговых сетей города обращено на недопустимость необоснованного резкого повышения цен на социально значимые продукты питания», — сообщили в ведомстве.
Владельцам 5 крупных торговых сетей объявили предостережение о недопустимости завышения цен.
В прокуратуре пообещали держать цены на продукты и товары первой необходимости на контроле.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя