В прокуратуре в Севастополе проконтролируют цены на продукты перед Новым годом

В прокуратуре Севастополя состоялась рабочая встреча по вопросам ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости.

«В преддверии наступающих новогодних праздников на территории Российской Федерации отмечен рост стоимости хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, рыбы, молочной продукции и иных товаров. В этой связи в ходе встречи внимание представителей наиболее крупных торговых сетей города обращено на недопустимость необоснованного резкого повышения цен на социально значимые продукты питания», — сообщили в ведомстве.

Владельцам 5 крупных торговых сетей объявили предостережение о недопустимости завышения цен.

В прокуратуре пообещали держать цены на продукты и товары первой необходимости на контроле.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя