Накануне Нового года в России подорожает еще и майонез

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уже уведомил ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%.

Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты, пояснил производитель, сообщает издание «КоммерсантЪ».

Напомним, недавно в Севастополе, как и во всей России, значительно подорожало сливочное масло.

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Ольга Сурикова