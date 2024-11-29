В МЧС порекомендовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

Россиянам, которые живут в регионах страны, где часто случаются природные катаклизмы, пожары в МЧС России порекомендовали заранее собрать «тревожный чемоданчик». О том, что должно быть в этом чемоданчике, рассказали в пресс-службе ведомства.

Под «Тревожным чемоданчиком» — принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.п. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

Комплект может включать в себя следующие предметы: фонарик, мини-радиоприемник (или мобильный телефон с такой функцией), универсальный нож с набором инструментов, охотничьи спички и зажигалка, еда на 2-3 суток. Это должны быть калорийные, не занимающие много места, легкие по весу продукты.

«Тревожный чемоданчик» рекомендуется держать дома тем, кто живет в зоне землетрясений, повторяющихся наводнений, лесных пожаров, в зоне вооруженных конфликтов или рядом с вредными производствами.