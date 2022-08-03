Севастопольцы стали чаще обращаться на личный прием к руководству прокуратуры

Прокурор города Севастополя Максим Жук отметил, что севастопольцы стали чаще обращаться на личные приемы руководителей и работников прокуратуры

Прокурор города Севастополя отметил, что севастопольцы стали чаще обращаться на личные приемы руководителей и работников прокуратуры. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии по итогам работы в 2022 году, которое состоялось сегодня в прокуратуре города.

«О росте доверия севастопольцев к прокуратуре говорит увеличение числа граждан, которые обратились на личный прием. За 6 месяцев прокурорами принято более 2,2 тыс. человек. Проведено 89 выездных приемов, в том числе в Севастопольском доме ветеранов, общественных организациях инвалидов и в отдаленных селах. Для рассмотрения поступило свыше 11,8 тыс. обращений», — сообщил в ходе коллегии Максим Жук.

Он подчеркнул, что по всем выявленным нарушениям принимались меры прокурорского реагирования с целью их устранения и восстановления прав граждан.

В целом же, по заявлению прокурора, в первом полугодии 2022 года работа прокуратуры была направлена на обеспечение законности и правопорядка, защиту прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, координацию усилий правоохранительных органов города по предупреждению и пресечению преступных проявлений, в том числе коррупционных.