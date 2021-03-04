В правительстве заверили: все парки и скверы убраны после зимы

Убрано 100 гектаров

Сегодня в правительстве Севастополя сообщили, что ГБУ «Парки и скверы» очистили территорию парков и скверов, пешеходные зоны от песчано-соляной смеси, оставшейся после снега и гололеда.

Данное поручение давал губернатор Севастополя Михаила Развожаева

Сообщается, что площадь обработанных территорий составила более 100 гектаров. К уборке были привлечены 25 единиц техники и 272 сотрудника.

проводилась как ручная, так и механическая уборка и мойка территорий.

Сейчас, заверяет ГБУ, уборка ведется в ежедневном режиме по установленному графику.

Напомним, зимой севастопольцы постоянно жаловались на грязные дороги и засыпанные солью тротуары.

Ольга Сурикова