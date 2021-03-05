Какая погода в Севастополе будет на выходных?

Погода не особо благосклонна к женщинам на 8 марта

В Севастополе сегодня, 5 марта, переменная облачность. Без осадков.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ветер южный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +11…+13°.

В субботу, 6 марта, днем небольшой дождь.

Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем северный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.

В воскресенье, 7 марта, температура воздуха ночью 0…-2°, днем +4…+6°.

Погода в Севастополе на 8 марта обещает быть холодной: днем будет +5…+7°, небольшой дождик.