Проректор СевГУ задержан за вымогательство взятки в особо крупном размере

У фирмы-подрядчика он требовал больше 6 млн рублей взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора Севастопольского госуниверситета, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Следствием было установлено, что летом 2019 года между Министерством образования и науки России в лице университета и фирмой были заключены контракты на строительство первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки Севастопольского госуниверситета.

После этого проректор неоднократно выдвигал как лично, так и через посредников гендиректору фирмы-застройщика требования о необходимости передать ему взятку в размере 5% от перечисленного аванса, что составляло свыше 6,4 млн. рублей.

«В противном случае директору фирмы угрожали приостановлением согласования ряда технических вопросов, претензионной работой, направленной на расторжение контрактов», — отметили в пресс-службе.

В декабре 2019 года проректор получил через посредника взятку в размере 3,1 млн рублей. А в марте 2020 года при получении еще части суммы в 2,4 млн рублей он был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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Сейчас собрана вся доказательная база. Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Уголовные дела в отношении посредников в настоящее время расследуются.

Фото: скриншот видео Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю

Ольга Сурикова