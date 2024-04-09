Новый Херсонес даст работу полутора тысячам севастопольцев

Историко-археологическому парку понадобятся специалисты самых разных профессий, начиная от сферы гостиничного сервиса и обслуживания до фундаментальной науки, и музейного дела: реставраторы, археологи, экскурсоводы, педагоги и не только.

Востребованы также и профессии креативых индустрий: актеры, акробаты, костюмеры и даже реконструкторы.

«Уже сейчас мы понимаем, что новый Херсонес станет важным драйвером для локального рынка труда, который предоставит больше полутора тысячи мест. Севастополь богат профессионалами, которые смогут найти себе применение, поскольку деятельность историко-археологического парка будет разнонаправлена. На объектах комплекса предусмотрены и театральные постановки, и создание экспозиций об истории страны, что подразумевает с собой различные просветительские проекты — организация и проведение мастер-классов, лекции, творческие встречи и многое другое», — отметил директор фонда «Моя история» Иван Есин.

Уже в ближайшее время начнется работа по подбору кадров. Следить за стартом открытия вакансий можно будет на официальном tg-канале Нового Херсонеса.