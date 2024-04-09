Севастопольский журналист стал членом общественной палаты города

Заксобрание Севастополя поддержало кандидатуру журналиста телеканала «СТВ» Станислава Данилова на включение в состав городской общественной палаты.

Благодаря этому решению Общественная палата Севастополя наконец достигла полной комплектности. Кандидатуру Данилова падала АНО «Вектор добра».

Напомним, экс-помощник Чалого Трошев возглавил общественную палату Севастополя. Также в июне прошлого года правительство Севастополя поддержало решение об увольнении Вячеслава Тертуса с должности руководителя аппарата в связи с окончанием трудового контракта. На основании представления совета Общественной палаты правительство назначило руководителем аппарата Олега Жукова.