Севастопольский журналист стал членом общественной палаты города

Город Политика
09-04-2024
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Заксобрание Севастополя поддержало кандидатуру журналиста телеканала «СТВ» Станислава Данилова на включение в состав городской общественной палаты.

Благодаря этому решению Общественная палата Севастополя наконец достигла полной комплектности.  Кандидатуру Данилова падала АНО «Вектор добра».

Напомним, экс-помощник Чалого Трошев возглавил общественную палату Севастополя. Также в июне прошлого года правительство Севастополя поддержало решение об увольнении Вячеслава Тертуса с должности руководителя аппарата  в связи с окончанием трудового контракта. На основании представления совета Общественной палаты правительство назначило руководителем аппарата Олега Жукова.

 

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