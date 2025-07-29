В правительстве Севастополя снова подняли вопрос с вывозом мусора с пляжей

Сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя обсуждалось, насколько изменилась ситуация на пляжах города после последнего поручения губернатора увеличить кратность вывоза мусора.

«Задача поставлена отрегулировать графики, но из-за большого потока туристов не всегда у нас, конечно, все справляются», — доложила и.о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

На что глава города Михаил Развожаев отметил, что лично заметил, что «уже такого коллапса, как еще две недели назад, нет», но поручил главе горхоза лично по понедельникам проезжать основные точки на пляжах.

При этом он добавил, что, кроме этого, главами муниципалитетов должны решаться проблемы со стихийными свалками, на ликвидацию которых ранее выделялись дополнительные деньги. Так как сам мусор вывозится, а вот все что валяется в зоне 10-15 метров от контейнерных площадок уже превращается в эти свалки. Особое внимание он поручил уделить в Каче и на Фиоленте.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai