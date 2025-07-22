В Севастополе поручено срочно увеличить кратность вывоза мусора с пляжей

На прошедшем заседании правительства Севастополя поднимался вопрос, что в связи с разгаром туристического сезона и большим количеством отдыхающих на пляжах увеличивается и количество мусора, в общественных местах. Люди жалуются, в первую очередь, на полные мусорные контейнеры возле пляжей.

«Выходные проходят, на следующее утро все контейнерные площадки ненормативно заполнены мусором. Люди едут с пляжа, особенно с Северной стороны, всё накопленное швыряют в урны. Это нужно убирать сразу, ну или хотя бы вечером или рано утром», — отметил губернатор Михаил Развожаев, подчеркнув, что особо нужно обратить внимание на контейнерные площадки возле больших пляжей.

Он поручил и.о. директора департамента городского хозяйства Наталье Гуляевой в срочном порядке скорректировать график вывоза мусора.

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Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai