ПСБ поможет севастопольцам – участникам СВО открыть свой бизнес

Севастополь, 29 июля. ПСБ в партнерстве с Минэкономразвития РФ запустил программу «Новое звание – предприниматель», которая позволит действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, в том числе СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно пройти обучение по запуску бизнеса с нуля. Об этом рассказала Анна Саркисян, руководитель по работе с юридическими лицами Севастопольского филиала ПСБ, выступая на летнем нетворкинге для предпринимателей, организованном сообществом «Деловые люди».

Программа предусматривает прохождение профориентационного теста, который поможет определить индивидуальный уровень склонности к предпринимательству. Затем участники получат доступ к бесплатному онлайн-обучению: оно состоит из восьми модулей (44 академических часа) и включают в себя уроки, посвященные поиску бизнес-идеи, составлению бизнес-модели, анализу рынка-конкурентов, маркетингу, продажам, финансовым, налоговым и юридическим аспектам, работе на маркетплейсах и особенностям работы по франшизе. Каждый модуль завершится тестовыми и практическими заданиями для закрепления теории. Если у участника программы пока нет своей идеи для старта бизнеса, он сможет воспользоваться франшизой известного бренда или проверенным бизнес-планом в одном из трех популярных во всех регионах направлений: кофейня, точка фастфуда или ателье по пошиву одежды.

После обучения все слушатели получат доступ к бесплатным банковским сервисам для повседневной работы предпринимателя, сопровождение отдельным менеджером-наставником, который окажет поддержку на каждом этапе запуска бизнеса, и сертификат о прохождении программы. А при открытии расчетного счета с тарифом «СВОи» банк дополнительно предоставит предпринимателям сервис «Мультиюрист», включающий полный доступ к юридическим консультациям, помощь во взаимодействии с контрагентами или подрядчиками, консультации по вопросам налогообложения.

«ПСБ запустил социально-значимый комплексный инструмент, который поможет участникам СВО и другим военным получить новую профессию. Предпринимательство ― одно из самых популярных видов занятости среди военнослужащих, уволившихся в запас, что объясняется спецификой военной службы: высокой дисциплиной, ответственностью и адаптивностью. Задача нашей программы ― обеспечить военнослужащим комфортный старт бизнеса и поддержку на всем пути», ― прокомментировала Анна Саркисян.

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