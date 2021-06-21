В Крыму снова штормовое предупреждение

Обещают, что такой стихии уже не будет, как разыгралась в ночь на 18 июня

Крыский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня

Вечером 21 июня, в течение суток 22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Температура воздуха обещают ночью 17…19°, днем 27…29°.

В Севастополе 22 июня переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ночью, в первой половине дня туман.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 22…24°.