Ветеранов ВОВ могут освободить от уплаты ЖКХ

Мера может коснуться 100 тысяч человек

В России планируется полностью освободить ветеранов и инвалидов ВОВ от оплаты взносов за пользование жилым помещением и его содержание, капитальный ремонт и счетов за ЖКУ. Данный законопроект планируется к принятию депутатами Госдумы.

Напомним, сейчас ветераны оплачивают 50% от стоимости услуг ЖКХ.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что ветеранов с каждым годом становится все меньше.

«Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», – отметил Нилов, пишут «Известия» .

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, меру предполагается распространить на более чем 100 тысяч человек. На реализацию данной инициативы в 2023 году может потребоваться 1,15 млрд рублей.

Сейчас документ отправлен на отзыв в правительство, в большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

Ольга Сурикова