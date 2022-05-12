Как развивать зеленый туризм, не навредив лесам

Как известно, леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности, связанной с оказанием услуг в сфере туризма, спорта, организации отдыха и досуга. Но нельзя просто прийти и застроить участок домиками для отдыха, причинив тем самым вред окружающей среде. Эту тему поднял во время заседания в заксобрании вице-спикер, депутат ЛДПР Илья Журавлев
«К сожалению, по нашей информации на сегодняшний день ни один аукцион по заключению аренды лесного участка не проведен. И в нашем распоряжении имеются обращения юридических лиц с просьбой провести такие аукционы. В то же время, от вашего ведомства есть ответы, что в ближайшее время таких аукционов не будет. Проясните, пожалуйста, ситуацию для севастопольцев», — обратился к директору Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлии Гавриловой Илья Журавлев.
Как выяснилось, значительная часть таких объектов расположена в границах особо охраняемых природных территорий, поэтому предоставление таких участков в пользование принимается на основании комплексного оценивания – допустимо ли там вообще проводить рекреационные мероприятия, чтобы территории не были уничтожены.
«Когда такие участки закрепляются за нашим учреждением и их деятельность контролируется нами, мы можем понимать, ограничивать и регулировать их деятельность. Только в начале этого года первые такие участки закрепили за дирекцией, и мы приступили аккуратно к упорядочиванию рекреационной деятельности. Если такой опыт станет успешным, и аналитика Института южных морей покажет, что мы можем продвинуться дальше, задействовав еще территории, и не навредив заказникам, то решение по предоставлению участков в аренду могут быть приняты. Уже в этом году мы приступили к работе и будем стараться работать динамичней, сохранив территории», — заверила Юлия Гаврилова.
Кристина Ветер