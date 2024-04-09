В правительстве Севастополя фиксируют миграцию молодежи в город

В Севастополе за год на 10 тысяч представителей молодежи стало больше. Об этом в ходе отчета о проделанной работе за год рассказала начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

«Есть ребята, и это данность, которые уезжают из региона, как и в любом субъекте федерации. Есть ребята, которые и приезжают. Например, по сравнению с прошлым годом численность молодежи у нас стала на 10 тысяч человек выше», — отметила Слонченко.

Так начальник управления ответила на вопросы депутатов об существующем, по их мнению, оттоке талантливой молодежи из Севастополя.

Напомним, сотрудница миграционного отдела незаконно поставила на учет 111 иностранцев.