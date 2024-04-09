Севастопольскому фонду капремонта разрешили ремонтировать балконы и пристройки

Правительство Севастополя приняло постановление, которое позволяет городскому Фонду содействия капитальному ремонту при выполнении работ по утеплению дома или ремонте фасада включать в проектную документацию также балконы и узаконенные пристройки.

Об этом рассказал и.о. директора севастопольского горхоза Николай Битосов. Ранее включать эти конструкции в объемы работ было нельзя.

Напомним, в севастопольском Фонде содействия капитальному ремонту прошла аудиторская проверка. По ее результатам стало известно, что фонд за 2023 год получил 2 млн рублей прибыли, при этом с населения Севастополя было собрано 1,06 млрд рублей взносов.