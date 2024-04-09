Центр «Мой Бизнес» города Севастополя приглашает бухгалтеров и главных бухгалтеров на курс повышения квалификации по Профстандарту с последующей выдачей удостоверения о повышении квалификации.

Участие бесплатное!

В программе:

— раздельный учёт доходов и расходов у ИП (УСН + ПСН) в 1С

— посреднические операции в 1С (приобретение и реализация товаров, работ и услуг)

— особенности учета на маркетплейсах в 1С

— налоговый учет ИП на ОСН в программах 1С

— внешнеэкономическая деятельность в 1С: Импортные операции в 1С (дальнее зарубежье, ЕАЭС, импорт услуг)

— внешнеэкономическая деятельность в 1С: Экспортные операции в 1С (дальнее зарубежье, ЕАЭС, экспорт услуг)

— дополнительные сервисы 1С, помощники бухгалтера, внешние обработки, универсальные отчеты.

Спикеры:

— Наталья Вохмянина, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Севастопольского государственного университета, имеет международные сертификаты: ДипИФР, Налогообложение в РФ.

— Владимир Надоров, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Севастопольского государственного университета, ведущий специалист по курсу «1С: Бухгалтерия».

Важно!

Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

— Зарегистрированные в городе Севастополе;

— Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;

— Прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92.

— Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

— Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).

Формат мероприятия: очно, ул. Гоголя, 14, Севастопольский государственный университет

Дата и время: 15-19 апреля, 14:00-18:00

Количество мест ограничено!

Регистрация по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_zntl2/

Услуга оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.