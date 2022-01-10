Развожаев поручил ускорить открытие двух детских садиков

Борьба с бюрократическими проволочками

В Севастополе в конце года было сдано в эксплуатацию сразу два детских садика — на улице Хрусталева и на улице Шевченко — и в ближайшее время самые юные жители города смогут их посещать. Об этом сегодня, 10 января, было сообщено в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.

Вице-губернатор Игорь Михеев доложил, что детсадик на улице Шевченко готов, и родители начали оформлять медицинские справки и прочие документы для оформления и перевода детей в это дошкольное учреждение.

На утверждение Михеева, что «ближе к концу недели мы можем открывать его официально и приглашать детей», губернатор Михаил Развожаев заявил, что нет причин для промедления и дал поручение уже со среды, 12 января, начать прием детей.

Что касается объекта на улице Хрусталева, то, по словам замгубернатора, здесь остановка за заключениями Роспотребнадзора, поэтому детский садик сможет принять малышей не раньше конца месяца.

Такой ответ также не удовлетворил губернатора. Он поручил руководителям профильных ведомств ускорить все работы и завершить их в течение недели.

Развожаев подчеркнул, что ожидает открытия садика на улице Хрусталева уже на следующей неделе, не став называть конкретную дату.

Ольга Сурикова