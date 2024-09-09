В поселке Сахарная Головка полиции пришлось очищать сквер от пьяниц

Сотрудники ОБ ППСП им. Василия Бузина УМВД России по Севастополю отреагировали на жалобу севастопольца, который указал, что их сквер буквально захватили пьяные мужчины и своим состоянием пугают гуляющих здесь взрослых и детей.

В пресс-службе полиции сообщили, что в Интернете была выявлена видеозапись, на которой в одном из парков на территории пос. Сахарная головка находились трое неизвестных мужчин в пьяном состоянии.

Сотрудники полиции задержали указанных товарищей, на них выписаны админпротоколы за появление в общественном месте в пьяном виде.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю