В поселке Сахарная Головка полиции пришлось очищать сквер от пьяниц

Происшествия
09-09-2024
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Сотрудники ОБ ППСП им. Василия Бузина УМВД России по Севастополю отреагировали на жалобу севастопольца, который указал, что их сквер буквально захватили пьяные мужчины и своим состоянием пугают гуляющих здесь взрослых и детей.

В пресс-службе полиции сообщили, что в Интернете была выявлена видеозапись, на которой в одном из парков на территории пос. Сахарная головка находились трое неизвестных мужчин в пьяном состоянии.

Сотрудники полиции задержали указанных товарищей, на них выписаны админпротоколы за появление в общественном месте в пьяном виде.

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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

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