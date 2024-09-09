В Севастополе на Генерала Острякова водитель сбил ребенка

ДТП произошло 8 сентября в 11:40 в районе дома 90 на проспекте Генерала Острякова в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 29 — летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, на регулируемом пешеходном переходе сбил 3-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу с бабушкой на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП малыш получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По результатам освидетельствования, установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.

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Ольга Сурикова