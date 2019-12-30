В поселке Первомайка после ремонта открыли клуб

После капитального ремонта в поселке Первомайка открыли клуб. Его отремонтировали впервые с момента постройки в 1957 году. Общая площадь клуба — порядка 470 квадратных метров. В клубе заменили кровлю, укрепили стены, отремонтировали систему отопления, а также провели внутреннюю отделку и отремонтировали сцену.

Главное управление культуры города Севастополя выделило средства на приобретение кресел и «одежды» сцены.

В п. Первомайка проживает 937 человек. В клубе на сегодня работает 5 творческих коллективов в составе 52 человек, из них — 38 дети.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости — вице-губернатор Ольга Тимофеева и начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)