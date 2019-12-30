В Байдарской долине активисты собрали 17 мешков мусора

В воскресенье в Байдарской долине состоялся забег «Байдарская миля», участники которого решили совместить приятное с полезным и собрать мусор. Был очищен центр п. Орлиное.

Активисты собрали около 17 мешков мусора, из которых 13 мешков — со стеклянными бутылками из-под алкогольных напитков.

Севприроднадзор поблагодарил участников, самых активных наградили приятными подарками.

Севастопольцев призывают ответственно относиться к окружающей среде и в новогодние праздники соблюдать правила посещения леса.

По материалам пресс-службы Севприроднадзора (и фото)