Ученый Института биологии южных морей получил президентский грант

Старший научный сотрудник ИнБЮМ Александра Андреева получила президентский грант. Название

гранта – «Оценка адаптивного потенциала объектов региональной марикультуры Крыма, тихоокеанской устрицы (Crassostrea gigas) и анадары (Anadara kagoshimensis), к дефициту кислорода». Под руководством

Александры Юрьевны, исполнителем гранта является младший научный сотрудник Екатерина Кладченко. Грант рассчитан на два года.

Проект посвящён изучению клеточного иммунитета у двустворчатых моллюсков. Ученые определят зависимость иммунитета моллюсков от дефицита кислорода. Результаты работы помогут более эффективно развивать предприятия марикультуры в регионе.

По материалам пресс-службы ИнБЮМ (и фото)