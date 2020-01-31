В поселке Любимовка ликвидировали боеприпас времен ВОВ

31 января в Севастополе ликвидировали взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Спецотряд Главного управления МЧС России по городу Севастополю и пиротехнические

подразделения Черноморского флота подорвали в месте обнаружения авиабомбу SD-50. Она была найдена на территории одной из улиц частного сектора посёлка Любимовка в ходе строительных работ.

Общий вес боеприпаса производства Германии – 50 килограммов, радиус разлёта осколков при подрыве – 660 метров. Состояние бомбы не позволяло вывезти ее на полигон.

Жильцы 93-х домов Любимовки – всего 125 человек – были эвакуированы в пункт временного размещения специальными автобусами.

Взрывоопасный предмет пометили в специально выкопанную шахту, затем засыпали землей.

Бобма успешно уничтожена, без ущерба для окружающих построек.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю