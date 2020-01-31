В Севастополе открыли детский автогородок

На территории школы № 6 торжественно открыли обучающий комплекс по безопасности дорожного движения — детский автогородок.

Врио начальника УМВД Андрей Кузнецов рассказал, что открытие автогородка на территории СОШ № 6 не случайно, ведь в этой школе обучаются кадеты ОВД, которые должны быть примером для школьников, в том числе и в безопасном поведении на дороге.

Гости мероприятия присоединились к поздравлениям и выразили надежду, что детский автогородок поможет школьникам выучить и закрепить на практике правила дорожного движения.

В честь открытия детского автогородка врио начальника УМВД полковник полиции Андрей Кузнецов вручил учащимся школы четыре велосипеда.

В завершение мероприятия, учащиеся кадетских классов совместно с активистами отряда ЮИД продемонстрировали присутствующим навыки безопасного поведения на дороге.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)