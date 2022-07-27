В Севастополе два малыша спалили три машины

Двое ребят 8 лет подожгли брошенную машину, стоящую во дворе дома на улице Героев Сталинграда, 35. В последствие огонь перекинулся на две соседних, значительно их повредив.

Изначально дети решили поиграть в заброшенных «Жигулях», навечно припаркованных во дворе. В салоне автомобиля они обнаружили зажигалку и горючие материалы.

Что произошло дальше и как огонь перекинулся на другие машины выясняют правоохранительные органы.

К счастью, сами дети не пострадали.

Интересно, что, согласно отечественному законодательству, родители не должны оставлять ребенка без присмотра вплоть до достижения им 14 лет. В случае же оставления ребенка в опасности до достижения им этого возраста родителям грозит ответственность вплоть до уголовной.

Также проблема автохлама, в изобилии присутствующего во дворах Севастополя, давно поднимается горожанами но не находит решения.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети