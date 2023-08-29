В Госдуме предлагают ввести льготный проезд школьников

ЛДПР выступает с важной инициативой, которая касается льготного проезда школьников

Не всегда школа или учебные-развивающие кружки находятся рядом с домом, поэтому детям приходится пользоваться общественным транспортом. И это не только дорога в школу и домой. График детей настолько загружен, что они посещают ряд секций.

А проезд в Севастополе в автобусах стоит по городу 30 рублей, по карте школьника 24 рубля.

Однако льготы для школьников распространяются только на государственный транспорт, а частные лица осуществляют транспортировку школьников по полной стоимости. Это касается в первую очередь проезда в сельской местности до города.

ЛДПР предлагает предоставлять права на бесплатный проезд указанной категории лиц, что будет способствовать уменьшению затрат семейного бюджета, а также даст возможность распределения денежных средств на другие семейные нужды, в том числе на покупку школьных принадлежностей и разнообразие питания.

До объявления федеральной инициативы этот вопрос поднимали на обсуждение депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя во главе с вице-спикером Ильей Журавлевым.

Еще в феврале текущего года члены комитетов по городскому хозяйству и по образованию, науке, культуре и спорту обсудили злободневный для многих севастопольцев вопрос, связанный с высокой стоимостью проезда для школьников и студентов в общественном транспорте. Это касается преимущественно тех, кто живет в отдаленных районах.

Участники заседания пришли к выводу, что необходимо рассмотреть возможность распространения действия проездных школьных и студенческих карт на маршрутах частных перевозчиков, а также создать персонифицированную льготную карту для сельской молодежи по аналогии с картой для пенсионеров.

Вопрос, в частности, прорабатывается Департаментом транспорта. Таким образом, исполнительная и законодательная власть Севастополя заинтересованы в том, чтобы школьники и студенты были защищены законом и имели возможность комфортно передвигаться по городу.

Кристина Ветер

Фото: istockphoto.com