Журавлев призвал облегчить жизнь севастопольским предпринимателям

В рамках предвыборных дебатов в эфире телеканала «Севастополь 24» кандидат в Госдуму РФ от ЛДПР Илья Журавлев призвал защитить севастопольских предпринимателей от чрезмерного бюрократического давления.
«Огромное количество проверяющих и контролирующих органов, куча бюрократических проволочек и сложностей. Я считаю, что чиновники должны не создавать трудности для бизнеса, а напротив дать зеленый свет, если человек занимается бизнесом, зарабатывает, платит налоги. Так будьте добры, когда он к вам зачем-то приходит не маринуйте его в очередях, а возьмите за руку и лично проведите по всем кабинетам, помогите максимально» — отметил Журавлев.
В ходе дискуссии Илья Журавлев рассказал, что ситуацию может изменить создание таких центров как «Мой бизнес», которые помогают предпринимателям решить бюрократические вопросы, а также предоставление грантов, субсидий и налоговых льгот.
Напомним, Илья Журавлев также принял участие в дебатах на «Легендарном 24».
Андрей Вознесенский