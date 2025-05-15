В поездах «Гранд Сервис Экспресс» начали действовать новые правила перевозки домашних животных

При покупке билета на поезда перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» можно увидеть, на каких местах перевозят животных.

В компании пояснили, что место, на которое оформлено перевозка животного, будет затемнено на схеме вагона. Кликнув по нему, можно получить информацию, какое животное там проезжает. Функция реализована по просьбам пассажиров.

Также в поездах компании «Гранд Сервис Экспресс» изменяются правила перевозки животных.

Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. При этом оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного.

Это упростит путешествие семьям. Например, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку (или даже двух). А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе.

Мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух, но теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180см.

Для провоза животных во внутригосударственном сообщении по территории Российской Федерации не требуется предъявление ветеринарных документов или справок при посадке в поезд и в пути.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai