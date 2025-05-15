ПСБ в Севастополе выступил партнером Второго Южного урбанистического форума

ПСБ поддержал Второй Южный урбанистический форум, который проходит в Севастопольском государственном университете с 14 по 16 мая. Анна Саркисян, руководитель по работе с юридическими лицами Севастопольского филиала ПСБ, в ходе мероприятия рассказала о роли банковского сектора в развитии города.

«ПСБ финансирует строительство крупных промышленных объектов, а также предоставляет населению широкий спектр программ ипотечного кредитования. Таким образом, наш банк содействует росту регионального рынка жилой недвижимости и помогает семьям решить квартирный вопрос», — отметила спикер.

Кроме того, ПСБ предлагает особые условия сотрудничества малому и среднему бизнесу, который составляет основу экономики города. Для индивидуальных предпринимателей Севастополя в банке действуют специальные тарифы расчетно-кассового обслуживания, а в преддверии высокого сезона ПСБ отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов в течение первых трех месяцев обслуживания.

Также в ходе мероприятия ПСБ представил капсульную продукцию для виноделов «Хороший год». Для Севастополя развитие винной индустрии является приоритетным проектом, напрямую влияющим на инвестиционную привлекательность региона. ПСБ разработал для предприятий винодельческой отрасли специальные условия расчетно-кассового обслуживания (РКО), эквайринга и кредитования.

При выборе любого тарифного плана РКО клиенты получают переводы без комиссии на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией, а также сниженный тариф по эквайрингу — безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации. При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн, по льготной ставке.

Южный урбанистический форум проходит в Севастополе во второй раз. Его инициатором выступил Институт развития города СевГУ. В течение трех дней на дискуссионных площадках дизайнеры, архитекторы, строители, преподаватели, специалисты в сфере культуры и туризма обсуждают вопросы, касающиеся создания комфортной городской среды, территориального планирования, цифровизации строительной отрасли и стратегических направлений развития южных городов.

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