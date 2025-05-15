Двое севастопольцев задержаны ФСБ за передачу данных Украине о расположении ПВО

53-летний мужчина был завербован СБУ через Telegram для сбора и передачи разведданных о дислокации вооружения и военной техники в городе, которые могли использоваться для нанесения ударов. Он изъял из тайника на городском кладбище мобильный телефон для конспиративной связи, сообщает региональное управление ФСБ.

Второй задержанный, 51-летний мужчина, по заданию первого собирал и передавал сведения о расположении объектов ПВО Вооружённых сил РФ, используемые иностранной разведкой для ракетных ударов.

Оба подозреваемых обвиняются по статье 275 УК РФ, предусматривающей до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего Игоря Судиловского за государственную измену и покушение на теракт.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю