В подмосковном Сергиевом Посаде от взрыва на складе пострадали более 50 человек

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники Загорского оптико-механического завода. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, металлический ангар на территории завода, где располагался склад, арендовала частная компания.

Число пострадавших насчитывает уже более 50 человек. Из них шесть человек с ожогами в реанимации, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии.

Следственный комитет назвал основной версией взрыва нарушение норм безопасности.

Напомним, ФСБ задержала военнослужащего ЧФ, готовившего взрыв на корабле.