«Королеву марафонов» по исполнению желаний Блиновскую продолжают трясти

При этом из Елены Блиновской, а речь именно о ней, продолжают выпадать все новые и новые сокровища.

Пресненский суд Москвы арестовал еще 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход: «Автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander; мотоцикл марки Harley-Davidson; снегоболотоход; моторную лодку, гидроцикл; семь прицепов к легковым автомобилям».

Под ограничения попали 54 расчетных счета связанных с Блиновской компаний.