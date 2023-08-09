«Королеву марафонов» по исполнению желаний Блиновскую продолжают трясти

При этом из Елены Блиновской, а речь именно о ней, продолжают выпадать все новые и новые сокровища.
Пресненский суд Москвы арестовал еще 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход: «Автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander; мотоцикл марки Harley-Davidson; снегоболотоход; моторную лодку, гидроцикл; семь прицепов к легковым автомобилям».
Под ограничения попали 54 расчетных счета связанных с Блиновской компаний.
Напомним, Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов. За 2019-2021 годы блогер не уплатила налоги на 918 миллионов рублей.
Сейчас Блиновская находится под домашним арестом.
Ольга Сурикова