Доверчивые севастопольцы опять отправили аферистам более миллиона рублей

Дистанционные мошенники за последние дни заработали на доверчивых севастопольцах более миллиона рублей.

В пресс-службе полиции Севастополя рассказали, что одной из наиболее распространенных мошеннических схем, которую используют телефонные аферисты, остается звонок под предлогом защиты банковского счета.

Так, на эту уловку попались пятеро жителей Севастополя в возрасте от 58 до 81 года. В одном из случаев лжесотрудница следственных органов убедила пожилую женщину оформить кредит на сумму 100 тысяч рублей и перечислить на продиктованный ею счет. Общая сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Также семеро местных жителей в возрасте от 37 до 66 лет стали жертвами мошенников, которые присылали сообщения в социальных сетях и месенджерах от имени знакомых и просили одолжить денежные средства. Поддавшись на их уловки севастопольцы лишились в общей сложности более 250 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленники продолжают обманом похищать деньги, предлагая выгодно осуществить онлайн-покупки или инвестировать свои накопления.

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Ольга Сурикова