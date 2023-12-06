В 2024 году приватизируют Севастопольский винодельческий завод

Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя. Помимо винзавода в следующем году будут приватизированы УК Нахимовского района, УК Гагаринского района №2, ЕИРЦ и проект развития Балаклавы.

«Приватизация предусматривается в виде преобразования, поэтому 100% уставного капитала остаются за городом. Данные ГУП за 2022 год имеют положительное значение чистых активов, поэтому представлены к приватизации», — уточнили в правительстве города.

Напомним, год назад в ноябре 2023 года правительство Севастополя «поставило задачу» Севастопольскому государственному университету разработать стратегию развития Севастопольского винзавода на долгосрочную перспективу.

Дарья Тимофеева

Фото: nts-tv.com