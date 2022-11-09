В парке Учкуевка рецидивист похитил из продуктового магазина сейф с деньгами

В Севастополе задержан подозреваемый в краже сейфа с деньгами из мини-маркета. Его удалось вычислить по записями камер видеонаблюдения и результатами проведенной ДНК-экспертизы.

Предварительно установлено, что ночью 41-летний местный житель, ранее судимый за кражи, повредил металлопластиковую дверь в продуктовый магазин на территории парка отдыха «Учкуевка», проник внутрь, похитил из подсобного помещения сейф и скрылся.

Металлический ящик он вскрыл, украл 70 тысяч рублей, которые находились в нем, а затем выбросил пустой сейф в море. Похищенные деньги мужчина потратил на спиртные напитки и развлечения.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе ограблена доставка еды. Неизвестный проник ночью и унес сейф с деньгами.

Ольга Сурикова